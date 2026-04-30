Драма в пылающей Сирии: Каким будет «Заложник» с Максимом Матвеевым
Новый проект с Максимом Матвеевым погрузит зрителя в атмосферу 2014 года, ближе познакомит с сирийскими событиями и, возможно, позволит провести параллели с текущим развитием конфликта на Ближнем Востоке.
Сирия, террористы и конфликт на Ближнем Востоке - все это можно найти не только в актуальной новостной сводке, но и в драме «Заложник» с Максимом Матвеевым в главной роли. Сериал, который изначально мог бы стать и полнометражным фильмом, представили в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» еще 25 апреля. Сюжет нового проекта перенесет зрителя в Москву 2014 года и расскажет чуть больше о событиях, которые имели место быть 12 лет назад, но в чем-то созвучны и с актуальными действительностью.
ИЗ МОСКВЫ В СИРИЮ
Герой Максима Матвеева успешный финансовый аналитик Максим Пожарский помогает богатеть обеспеченным людям. Однако его мире меняется, когда единственный близкий человек, сестра Нина, пропадает на Ближнем Востоке и оказывается в плену. Решить вопрос с помощью денег не удается, и герой сам вынужден отправиться Сирию, охваченную внутренними и внешними конфликтами. На границе Пожарского похищают повстанцы, и, чтобы спастись, он заключает опасную сделку с боевиком Саидом. В частности, герой соглашается заработать для него миллиарды привычным для себя способом.
Съемки драмы проходили в ОАЭ, Турции и России. Как отметил на светской премьере в Москве сам Матвеев, работа над этим сериалом поначалу казалась своеобразным вызовом.
«Проект поднимает интересные, важные вопросы, которых порой мы даже боимся. Тем не менее поговорить на эту тему посчитали важным. Меня пугали очень многие вещи, когда я пытался реализовать эту роль. Это языковые барьеры, и те, которые стереотипно сидят в голове. Но никогда не знаешь, где найдешь. Благодаря этому проекту я обрел большое количество людей, которых могу назвать своими друзьями. Это для меня очень серьезный шаг», - сказал Максим Матвеев на премьере.
В проекте также снимались Дарья Авратинская и известный ливанский актер Николас Муавад. Он, к слову, тоже присутствовал на московской премьере сериала.
ТОТ САМЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДОПУСК
Автором идеи и одним из продюсеров проекта выступила Александра Ремизова, которая в прошлом работала над такими сериалами, как «Нулевой пациент», «Монастырь» и «Топи». В беседе с НСН она отметила, что «Заложник» - проект с непростой судьбой.
«Идея сериала "Заложник" родилась семь лет назад - тогда я задумывала его как полный метр. В 2019 году ближневосточный конфликт казался многим неактуальным, и запуск производства долго откладывался. Одной из главных сложностей стал поиск языкового решения. Можно было снять все на русском — как мы делали, например, в "Троцком", где даже персонажи в Мексике, включая условную Фриду Кало, говорят по-русски. Но это художественный допуск, а здесь хотелось создать более аутентичную историю. Поэтому мы придумали предысторию: сириец Саид, который заключает сделку с Максимом Пожарским, когда-то учился в России и говорит по-русски. По той же логике выстроен и один из турецких персонажей. В итоге главным вызовом для меня стал поиск баланса — привести все к такому языковому решению, при котором зрителю будет комфортно смотреть, и аутентичность при этом не потеряется», - рассказала она.
Как также заметила собеседница НСН, сюжет сериала будет держать зрителя в напряжении вплоть до финала.
«Меня лично зацепила сама трагедия, когда один член семьи оказывается в руках террористов, а другой пытается всеми способами его найти и спасти. При этом мне кажется, мы по-прежнему очень мало знаем и понимаем про события, которые происходили в те годы на Ближнем Востоке, поэтому через художественное произведение мы хотим поговорить об этом со зрителем. А вопрос, спасется ли герой сам и сможет ли он вытащить сестру, я уверена, будет держать зрителей до последней серии. Я всегда работаю с оригинальными историями — теми, что затрагивают темы и проблемы, близкие и понятные каждому зрителю. И для меня как автора и продюсера главная задача — убедить платформу, телеканал или кинопрокатчика в том, что эта история важна, что она нужна и что зритель ею увлечется», - объяснила Ремизова.
Две первые серии сериала уже доступны к просмотру в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Новые эпизоды будут выходить на платформе еженедельно по субботам, и премьера третей серии намечена уже на 2 мая, передает «Радиоточка НСН».
