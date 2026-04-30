ТОТ САМЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДОПУСК

Автором идеи и одним из продюсеров проекта выступила Александра Ремизова, которая в прошлом работала над такими сериалами, как «Нулевой пациент», «Монастырь» и «Топи». В беседе с НСН она отметила, что «Заложник» - проект с непростой судьбой.

«Идея сериала "Заложник" родилась семь лет назад - тогда я задумывала его как полный метр. В 2019 году ближневосточный конфликт казался многим неактуальным, и запуск производства долго откладывался. Одной из главных сложностей стал поиск языкового решения. Можно было снять все на русском — как мы делали, например, в "Троцком", где даже персонажи в Мексике, включая условную Фриду Кало, говорят по-русски. Но это художественный допуск, а здесь хотелось создать более аутентичную историю. Поэтому мы придумали предысторию: сириец Саид, который заключает сделку с Максимом Пожарским, когда-то учился в России и говорит по-русски. По той же логике выстроен и один из турецких персонажей. В итоге главным вызовом для меня стал поиск баланса — привести все к такому языковому решению, при котором зрителю будет комфортно смотреть, и аутентичность при этом не потеряется», - рассказала она.

Как также заметила собеседница НСН, сюжет сериала будет держать зрителя в напряжении вплоть до финала.

«Меня лично зацепила сама трагедия, когда один член семьи оказывается в руках террористов, а другой пытается всеми способами его найти и спасти. При этом мне кажется, мы по-прежнему очень мало знаем и понимаем про события, которые происходили в те годы на Ближнем Востоке, поэтому через художественное произведение мы хотим поговорить об этом со зрителем. А вопрос, спасется ли герой сам и сможет ли он вытащить сестру, я уверена, будет держать зрителей до последней серии. Я всегда работаю с оригинальными историями — теми, что затрагивают темы и проблемы, близкие и понятные каждому зрителю. И для меня как автора и продюсера главная задача — убедить платформу, телеканал или кинопрокатчика в том, что эта история важна, что она нужна и что зритель ею увлечется», - объяснила Ремизова.

Две первые серии сериала уже доступны к просмотру в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Новые эпизоды будут выходить на платформе еженедельно по субботам, и премьера третей серии намечена уже на 2 мая, передает «Радиоточка НСН».

