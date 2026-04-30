Суд в США не стал смягчать условия ареста обвиняемого в покушении на Трампа

Суд в Вашингтоне отказался менять условия содержания под стражей Коула Томаса Аллена, обвиняемого в покушении на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

На слушании сторона защиты заявила, что обвиняемый находится в камере повышенной безопасности и содержится в полной изоляции круглосуточно. Адвокаты просили суд повлиять на условия его содержания.

Судья ответила, что не уполномочена давать указания пенитенциарным учреждениям о размещении заключенных, однако рекомендовала защите подать официальное ходатайство в установленном порядке.

Инцидент произошел 25 апреля во время ужина ассоциации корреспондентов Белого дома, который Дональд Трамп впервые за время своего президентства решил посетить. После стрельбы он сообщил, что не пострадал и находится в безопасности вместе с членами администрации. Подозреваемого задержали на месте, им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
