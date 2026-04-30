В Госдуме внесли законопроект о ежегодной выплате 13-й зарплаты к 1 мая
Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о ежегодной выплате работникам так называемой 13-й зарплаты к 1 мая. Инициатива предполагает закрепить эту норму в Трудовом кодексе, сообщает РИА Новости.
Как следует из пояснительной записки, речь идет о введении обязательного премирования, приуроченного к празднику Весны и Труда. Выплата должна составлять средний заработок сотрудника и начисляться ежегодно, вне зависимости от решений работодателя.
Авторы проекта считают, что такая мера сделает систему премирования более прозрачной и предсказуемой, поскольку будет привязана к конкретной дате — нерабочему праздничному дню.
По мнению инициаторов, принятие закона позволит усилить социальные гарантии, повысить уровень доходов граждан и поддержать работников в рамках государственной политики по улучшению качества жизни.
Лидер партии Сергей Миронов заявил РИА Новости, что идея 13-й зарплаты является принципиальной для фракции. Он добавил, что 1 мая исторически связан с темой солидарности трудящихся и подходит как символическая дата для такой выплаты, передает «Радиоточка НСН».
