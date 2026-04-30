В Госдуме внесли законопроект о ежегодной выплате 13-й зарплаты к 1 мая

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о ежегодной выплате работникам так называемой 13-й зарплаты к 1 мая. Инициатива предполагает закрепить эту норму в Трудовом кодексе, сообщает РИА Новости.

Как следует из пояснительной записки, речь идет о введении обязательного премирования, приуроченного к празднику Весны и Труда. Выплата должна составлять средний заработок сотрудника и начисляться ежегодно, вне зависимости от решений работодателя.