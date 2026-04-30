«Мы тут жизнь живем»: Какой получилась посмертная книга о Василии Уткине
В книгу об известном комментаторе вошли публикации с 1993 года, а также байки и забавные размышления, заявил НСН Станислав Гридасов.
В новый сборник текстов комментатора Василия Уткина попали избранные материалы о жизни, друзьях и профессии, а не сухие отчеты после футбольных матчей. Его наследие — это интеграция русской словесности в спортивные события, рассказал журналист Станислав Гридасов в беседе с НСН.
Издательство «Альпина нон-фикшн» объявило о выходе книги спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина, который ушел из жизни в 2024 году. Произведение под названием «Книга Уткина: Мы тут жизнь живем» является сборником статей Уткина для различных СМИ, которые скомпоновал вместе историк спорта Станислав Гридасов. Он раскрыл подробности своей работы.
«Идея собрать такую книгу появилась год назад. Все это время велась работа, естественно, с некоторым ускорением ближе к выходу книги. Мы много лет дружили с Васей, общались с ним, иногда работали вместе. В какой-то момент я понял, что такая книга нужна и важна для тех, кому не хватает и кто помнит Василия. В нее вошли избранные публикации с 1993 года до последних месяцев жизни. Массив всего, что он написал, огромен, поэтому там оказались не какие-то оперативные реакции на футбольные или мировые события, а размышления о профессии, байки, забавные рассказы, статьи памяти ушедшим из жизни друзьям», — указал он.
Журналист добавил, какое наследие после себя оставил Василий Уткин.
«Василий принес в спортивный комментарий русскую словесность. Его влияние огромное. Он был живым примером совершенно новой манеры общения с телезрителем. Уткин также являлся прекрасным педагогом и много занимался с молодежью как в ранние годы на НТВ-Плюс, так и позже, когда мы вели собственную школу журналистики. После него осталось большое количество учеников, прямых и непрямых воспитанников. Они сегодня работают и на “Матч ТВ”, и на Okko, и не только в Москве, а на множестве разных каналах», — подчеркнул он.
