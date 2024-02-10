Маленькой панде из Московского зоопарка подарили торт на китайский Новый год

Маленькая панда Катюша получила поздравления с китайским Новым годом от руководства и сотрудников Московского зоопарка, рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова и поделилась видео в своих соцсетях.

Родившаяся в Московском зоопарке маленькая панда научилась ползать

Отмечается, что панде подарили торт с лакомствами и бамбукового дракона.

Ранее стало известно, что в московском зоопарке закроют павильон с пандами «Фауна Китая» для обеспечения покоя для панды Диндин и ее детеныша Катюши, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/svetlanaakulova1 / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ЖивотныеМоскваМосковский Зоопарк

Горячие новости

Все новости

партнеры