Маленькой панде из Московского зоопарка подарили торт на китайский Новый год
10 февраля 202417:45
Маленькая панда Катюша получила поздравления с китайским Новым годом от руководства и сотрудников Московского зоопарка, рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова и поделилась видео в своих соцсетях.
Отмечается, что панде подарили торт с лакомствами и бамбукового дракона.
Ранее стало известно, что в московском зоопарке закроют павильон с пандами «Фауна Китая» для обеспечения покоя для панды Диндин и ее детеныша Катюши, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маленькой панде из Московского зоопарка подарили торт на китайский Новый год
- СМИ: ВС РФ начали использовать системы Starlink на Украине
- Дотянулись до звезд: Артисты платят налоги ради чистой репутации
- США нанесли серию ударов по Йемену
- В РАН призвали бороться за приезд мигрантов в страну
- Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве
- В Белгороде и Белгородской области звучала сирена ракетной опасности
- Бесконтрольная медицина: В частных клиниках без проверок нарушают законы
- СМИ: В Петербурге предотвратили теракт на металлургическом заводе
- В Москве задержали бывшего гендиректора клиники «Медицина 24/7» Серебрянского
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru