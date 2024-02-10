Маленькой панде из Московского зоопарка подарили торт на китайский Новый год

Отмечается, что панде подарили торт с лакомствами и бамбукового дракона.



Ранее стало известно, что в московском зоопарке закроют павильон с пандами «Фауна Китая» для обеспечения покоя для панды Диндин и ее детеныша Катюши, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

