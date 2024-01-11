Панда Диндин начала выводить своего детеныша в большой вольер
11 января 202416:48
В московском зоопарке закроют павильон с пандами «Фауна Китая» для обеспечения покоя для панды Диндин и ее детеныша Катюши, сообщили в пресс-службе зоосада.
Мама-панда начала выводить маленькую Катюшу в большой вольер.
Уточняется, что панда-отец Жуи продолжит выходить на прогулки, и посетители смогут увидеть его в уличном вольере.
Детеныш панды родился в Московском зоопарке в августе. Имя малышке выбрали по результатам голосования на портале «Активный гражданин». В нем приняли участие более 380 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru