Панда Диндин начала выводить своего детеныша в большой вольер

В московском зоопарке закроют павильон с пандами «Фауна Китая» для обеспечения покоя для панды Диндин и ее детеныша Катюши, сообщили в пресс-службе зоосада.

Малышка панды в зоопарке Москвы познакомилась с игрушкой. Видео

Мама-панда начала выводить маленькую Катюшу в большой вольер.

Уточняется, что панда-отец Жуи продолжит выходить на прогулки, и посетители смогут увидеть его в уличном вольере.

Детеныш панды родился в Московском зоопарке в августе. Имя малышке выбрали по результатам голосования на портале «Активный гражданин». В нем приняли участие более 380 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Панда: vk.com/moscow_zoo
ТЕГИ:ЖивотныеМосковский Зоопарк

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