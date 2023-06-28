Мальчик потерялся в тайге в Амурской области
Мальчик в возрасте 10 лет потерялся в тайге в Амурской области, сообщает «РЕН ТВ».
27 июня вместе с отцом и братом он пошел на охоту. Как только взрослый отвлекся, один из детей исчез. С момента пропажи ребенка отец ходит по тайге и ищет сына. Со стороны оперативных служб поиск усложняется, прежде всего, отсутствием точных координат.
С рассветом ожидается выезд вездехода с полицейскими и сотрудниками МЧС. Также будет запущен параплан для поисков с воздуха. Позже пребудет вертолет МЧС из Хабаровска.
Поисковиков сопровождает дедушка пропавшего мальчика. Он поможет им добраться до входа в зимовье.
Любой поход в лес должен быть осмысленным, необходимо брать с собой воду, яркую и теплую одежду, а также обычный фонарь, заявил заместитель начальника Московской областной противопожарно-спасательной службы (Мособлпожспас), заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru