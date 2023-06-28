Мальчик потерялся в тайге в Амурской области

27 июня вместе с отцом и братом он пошел на охоту. Как только взрослый отвлекся, один из детей исчез. С момента пропажи ребенка отец ходит по тайге и ищет сына. Со стороны оперативных служб поиск усложняется, прежде всего, отсутствием точных координат.

С рассветом ожидается выезд вездехода с полицейскими и сотрудниками МЧС. Также будет запущен параплан для поисков с воздуха. Позже пребудет вертолет МЧС из Хабаровска.

Поисковиков сопровождает дедушка пропавшего мальчика. Он поможет им добраться до входа в зимовье.

Любой поход в лес должен быть осмысленным, необходимо брать с собой воду, яркую и теплую одежду, а также обычный фонарь, заявил заместитель начальника Московской областной противопожарно-спасательной службы (Мособлпожспас), заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе с НСН.

