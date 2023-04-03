В Тверской области нашли тело пропавшего 10-летнего мальчика

Тело пропавшего около двух дней назад ребенка обнаружили в Тверской области, сообщило региональное следственное управление СК России.

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Мальчика нашли в недостроенном частном доме в городе Калязин. Видимых признаков криминальной смерти нет, уточнили в ведомстве.

Правоохранители детально осмотрели место происшествия. Назначены судебные экспертизы.

В поиске ребенка участвовали сотрудники полиции, МЧС и добровольцы. Было возбуждено уголовное дело.

В экстренных службах Ярославской области ранее сообщили о гибели основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Его тело опознала родственница, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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