В Тверской области нашли тело пропавшего 10-летнего мальчика
Тело пропавшего около двух дней назад ребенка обнаружили в Тверской области, сообщило региональное следственное управление СК России.
Мальчика нашли в недостроенном частном доме в городе Калязин. Видимых признаков криминальной смерти нет, уточнили в ведомстве.
Правоохранители детально осмотрели место происшествия. Назначены судебные экспертизы.
В поиске ребенка участвовали сотрудники полиции, МЧС и добровольцы. Было возбуждено уголовное дело.
В экстренных службах Ярославской области ранее сообщили о гибели основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Его тело опознала родственница, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru