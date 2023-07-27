Мальчик погиб в аквапарке в Ростове-на-Дону

В аквапарке в Ростове-на-Дону погиб мальчик четырех лет, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на СК региона.

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Это случилось 26 июля в развлекательном центре на бульваре Комарова. Ребенок плавал в бассейне, когда спустя некоторое время его обнаружили в нем без сознания.

Ребенка передали медики, однако спасти его не удалось. По факту произошедшего расследуется уголовное дело.

Ранее в аквапарке под Смоленском утонул ребенок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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