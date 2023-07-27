Мальчик погиб в аквапарке в Ростове-на-Дону
27 июля 202300:02
В аквапарке в Ростове-на-Дону погиб мальчик четырех лет, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на СК региона.
Это случилось 26 июля в развлекательном центре на бульваре Комарова. Ребенок плавал в бассейне, когда спустя некоторое время его обнаружили в нем без сознания.
Ребенка передали медики, однако спасти его не удалось. По факту произошедшего расследуется уголовное дело.
Ранее в аквапарке под Смоленском утонул ребенок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мальчик погиб в аквапарке в Ростове-на-Дону
- Украина обсудила с НАТО усиление безопасности в Черном море
- На Новорязанском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей
- Госдеп исключил коллапс российской экономики
- В Конгрессе США прошли первые слушания о контактах с НЛО
- Экс-советник Кучмы сообщил о страхе Зеленского проиграть выборы
- В Днепропетровской области заявили о пожаре после взрывов
- Эксперт назвал автомобили, которые могут исчезнуть с рынка РФ
- Саудовский «Аль-Хиляль» объявил о переходе игрока «Зенита» Малкома
- «Исчезают на глазах»: полковник Макгрегор предрек полный разгром ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru