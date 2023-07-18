В аквапарке под Смоленском утонул ребенок

Аттракцион водные батуты закрыли в аквапарке в Смоленской области после гибели пятилетнего мальчика. Об этом сообщила представитель регионального Следственного комитета.

По данным следствия ребенок утонул при купании на водных батутах в деревне Лебедки Гагаринского района в понедельник, 17 июля. Мальчик был в сопровождении своего отца.

Перечислены проблемы, из-за которых аттракционы выходят из строя

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Кроме того, планируется дать оценку действиям организатора водного аттракциона. Батуты будут закрыты до окончания расследования.

На данный момент известно, что на мальчике не было спасательного жилета.

Батут является самым травмоопасным аттракционом, рассказал вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов в пресс-центре НСН. По его словам, веревочные парки и скалодромы также считаются крайне травмоопасными.

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Фото: arh.sledcom.ru
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