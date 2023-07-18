В аквапарке под Смоленском утонул ребенок

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Кроме того, планируется дать оценку действиям организатора водного аттракциона. Батуты будут закрыты до окончания расследования.

На данный момент известно, что на мальчике не было спасательного жилета.

Батут является самым травмоопасным аттракционом, рассказал вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов в пресс-центре НСН. По его словам, веревочные парки и скалодромы также считаются крайне травмоопасными.

