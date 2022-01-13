Максимум с ноября: в Москве зафиксировали 5 490 случаев COVID-19 за сутки

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в столице подтвердили 5490 случаев заболевания — почти на 37% больше, чем днем ранее (4008 случаев).

Число новых заражений стало максимумом с 11 декабря, когда в Москве зарегистрировали 6 240 случаев COVID-19.

Как сообщает оперштаб, за сутки в столице выздоровели 2 857 человек, скончался 71 пациент.

Общее число выявленных в Москве случаев COVID-19 достигло 2 069 957, вылечились 1 899 550 пациентов, подтверждено 37 670 смертей.

