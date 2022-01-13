Максимум с ноября: в Москве зафиксировали 5 490 случаев COVID-19 за сутки
Максимальное с ноября число случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Москве за последние сутки.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в столице подтвердили 5490 случаев заболевания — почти на 37% больше, чем днем ранее (4008 случаев).
Число новых заражений стало максимумом с 11 декабря, когда в Москве зарегистрировали 6 240 случаев COVID-19.
Как сообщает оперштаб, за сутки в столице выздоровели 2 857 человек, скончался 71 пациент.
Общее число выявленных в Москве случаев COVID-19 достигло 2 069 957, вылечились 1 899 550 пациентов, подтверждено 37 670 смертей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru