Максим Виторган оправдался за свои слова о Дне Победы

Актеру Максиму Виторгану пришлось объясняться за публикации в СМИ с его негативным комментарием о Дне Победы «нам нечего праздновать». В личном Instagram-аккаунте актер написал, что его слова из ранее опубликованного поста относятся к «нам сегодняшним (после-послевоенным) и имеют в виду нашу вину перед нашими ветеранами».

Актер назвал «мерзостью» публикации в СМИ, которые вышли после его поста с изображением красного мака — символа победы над нацистами, принятого на Западе. Виторган заявил, что нужно быть или «сознательным подлецом», или «совсем дураком», чтобы обвинить его в неуважении к Победе и ветеранам.

По мнению Виторгана, 9 мая должно быть Днем тишины в память о воевавших в Великой Отечественной войне. Он заявил, что поддерживает «Бессмертный полк», но выступает против военного парада.

Ранее сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева в эфире НСН прокомментировала слова украинского президента Петра Порошенко о «полках ряженых».

