Макрон сообщил о возможном введении третьей дозы вакцины для ряда граждан

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможную вакцинацию от коронавируса третьей дозой препарата для пожилых граждан и лиц с ослабленным здоровьем. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

По его словам, уже ведется подготовка к третьем прививкам, граждан смогут делать в начале осени.

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Ранее Макрон сообщал, что привился от коронавирусной инфекции одной дозой вакцины Pfizer. Как отметил французский президент, он считается полностью вакцинированным, так как ранее переболел COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВакцинацияФранцияЭммануэль Макрон
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