Макрон сообщил о возможном введении третьей дозы вакцины для ряда граждан

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможную вакцинацию от коронавируса третьей дозой препарата для пожилых граждан и лиц с ослабленным здоровьем. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

По его словам, уже ведется подготовка к третьем прививкам, граждан смогут делать в начале осени.