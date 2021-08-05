Макрон сообщил о возможном введении третьей дозы вакцины для ряда граждан
Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможную вакцинацию от коронавируса третьей дозой препарата для пожилых граждан и лиц с ослабленным здоровьем. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.
По его словам, уже ведется подготовка к третьем прививкам, граждан смогут делать в начале осени.
Ранее Макрон сообщал, что привился от коронавирусной инфекции одной дозой вакцины Pfizer. Как отметил французский президент, он считается полностью вакцинированным, так как ранее переболел COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru