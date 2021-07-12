Макрон ввёл во Франции обязательную вакцинацию медперсонала
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в стране вводится обязательная вакцинация от коронавируса для медицинского персонала и ряда других категорий работников, сообщает ТАСС.
По его словам, на такие меры было решено пойти из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Обязательной вакцинация является для «медиков и среднего медперсонала в больницах, клиниках, домах престарелых, учреждениях для людей с ограниченными возможностями». Кроме того, прививку от COVID-19 должны будут сделать все специалисты или волонтёры, которые работают в контакте с уязвимыми категориями граждан.
«Контроль и наказания будут применяться для проверки выполнения этого распоряжения с 15 сентября», - добавил французский президент.
Ранее в Минздраве Франции заявили, что тесты заболевших в стране показали, что доминирующим во всех регионах Франции стал штамм «дельта», сообщает RT.
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