Макрон ввёл во Франции обязательную вакцинацию медперсонала

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в стране вводится обязательная вакцинация от коронавируса для медицинского персонала и ряда других категорий работников, сообщает ТАСС.

По его словам, на такие меры было решено пойти из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Обязательной вакцинация является для «медиков и среднего медперсонала в больницах, клиниках, домах престарелых, учреждениях для людей с ограниченными возможностями». Кроме того, прививку от COVID-19 должны будут сделать все специалисты или волонтёры, которые работают в контакте с уязвимыми категориями граждан.

«Контроль и наказания будут применяться для проверки выполнения этого распоряжения с 15 сентября», - добавил французский президент.

Ранее в Минздраве Франции заявили, что тесты заболевших в стране показали, что доминирующим во всех регионах Франции стал штамм «дельта», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияФранцияЭммануэль Макрон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры