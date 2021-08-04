Макрон привился от COVID-19 одной дозой вакцины Pfizer

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что привился от коронавирусной инфекции одной дозой вакцины Pfizer. Соответствующий видеоролик опубликован в Instagram французского лидера.

Глава государства напомнил, что сделал прививку в мае спустя пять месяцев после перенесенного заболевания.

«Я получил одну дозу, как и 43 млн соотечественников», — заявил Макрон.

Как отметил французский президент, он считается полностью вакцинированным, так как ранее переболел COVID-19. Глава государства призвал французов вакцинироваться, подчеркнув, что это единственный способ борьбы с пандемией.

Ранее НСН писала, что 31 мая Макрон сделал прививку от коронавируса. Какая вакцина была использована, не уточнялось. Кроме того, в декабре 2020 года французский президент переболел коронавирусом, продолжая удаленно выполнять свои обязанности.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВакцинацияЭммануэль МакронФранцияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры