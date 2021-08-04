Макрон привился от COVID-19 одной дозой вакцины Pfizer
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что привился от коронавирусной инфекции одной дозой вакцины Pfizer. Соответствующий видеоролик опубликован в Instagram французского лидера.
Глава государства напомнил, что сделал прививку в мае спустя пять месяцев после перенесенного заболевания.
«Я получил одну дозу, как и 43 млн соотечественников», — заявил Макрон.
Как отметил французский президент, он считается полностью вакцинированным, так как ранее переболел COVID-19. Глава государства призвал французов вакцинироваться, подчеркнув, что это единственный способ борьбы с пандемией.
Ранее НСН писала, что 31 мая Макрон сделал прививку от коронавируса. Какая вакцина была использована, не уточнялось. Кроме того, в декабре 2020 года французский президент переболел коронавирусом, продолжая удаленно выполнять свои обязанности.
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