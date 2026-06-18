Музкритик Легостаев объяснил успех Маккартни приличным неприличием
Музыканты The Beatles отразили дух времени, потребности попмузыки и свели с ума полпланеты, заявил НСН музкритик Илья Легостаев.
Благодаря удаче поймать настроение общества и выразить его в музыке, умению быть одновременно приличными и неприличными и стать «классными ребятами с классной музыкой» для половины мира, творчество группы The Beatles продолжает приковывать к себе внимание, заявил НСН музыкальный критик Илья Легостаев.
Британскому музыканту Полу Маккартни 18 июня исполняется 84 года. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории.
«Полу Маккартни удалось написать песни, которые все очень ждали. Бывает такое состояние в обществе, когда люди чувствуют какие-то изменения, что что-то должно произойти, в воздухе висит какое-то настроение и появляются люди - Пол Маккартни и остальные битлы - которые это настроение превращают в песни. Это музыкальное чудо, которое случается не так часто. Маккартни повезло стать автором такого чуда, появиться в нужное время, в нужном месте», - полагает Легостаев.
У Маккартни совсем недавно вышел новый альбом, музыкант сохраняет вполне бодрую творческую форму. А вся созданная им и группой музыка живет так долго, отметил музкритик, благодаря в том числе невероятному таланту Маккартни как мелодиста.
«Они очень точно отразили не только дух времени, но и некие потребности популярной музыки. Плюс магия битлов, когда они, будучи совсем молодыми людьми, сумели свести с ума полпланеты и вдохновить музыкантов, которые стали заниматься музыкой уже после них. Это и держит до сих пор эти песни на плаву. Музыка The Beatles по-прежнему одна из самых исполняемых симфоническими оркестрами, фольклорными коллективами. Нужно отдать должное Полу Маккартни: он невероятный мелодист, в умении придумывать мелодии и очень грамотно их излагать ему не откажешь, в этом он большой талант», - отметил Легостаев.
Сама по себе битломания появилась благодаря тому, что музыканты открыли новую эру творческой свободы, которая распространялась на все сферы жизни.
«Битлы стали одной из первых групп, которые вписываются в портрет явления под названием «классные ребята с классной музыкой». К ним невозможно было остаться равнодушным, потому что они как будто открыли новую эру, показали, как вообще это может быть: как музыканты могут вести себя на сцене, как разговаривать, шутить, какими они могут быть неформалами и в одно и то же время и приличными и неприличными. В Советском Союзе многие школьники учили английский язык исключительно ради того, чтобы понимать, о чем они поют», - добавил собеседник НСН.
Ранее музыкальный обозреватель Денис Ступников рассказал НСН, почему Metallica решила переиздать альбом «Reload».
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