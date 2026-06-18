Благодаря удаче поймать настроение общества и выразить его в музыке, умению быть одновременно приличными и неприличными и стать «классными ребятами с классной музыкой» для половины мира, творчество группы The Beatles продолжает приковывать к себе внимание, заявил НСН музыкальный критик Илья Легостаев.

Британскому музыканту Полу Маккартни 18 июня исполняется 84 года. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории.

«Полу Маккартни удалось написать песни, которые все очень ждали. Бывает такое состояние в обществе, когда люди чувствуют какие-то изменения, что что-то должно произойти, в воздухе висит какое-то настроение и появляются люди - Пол Маккартни и остальные битлы - которые это настроение превращают в песни. Это музыкальное чудо, которое случается не так часто. Маккартни повезло стать автором такого чуда, появиться в нужное время, в нужном месте», - полагает Легостаев.

У Маккартни совсем недавно вышел новый альбом, музыкант сохраняет вполне бодрую творческую форму. А вся созданная им и группой музыка живет так долго, отметил музкритик, благодаря в том числе невероятному таланту Маккартни как мелодиста.