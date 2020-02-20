Макаревич назвал «помойкой» российское телевидение
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что ему не нравится произвол судов в России, а также телевидение. Об этом музыкант рассказал в интервью «Deutsche Welle на русском». Видео с ним размещено в Tiwtter издания.
«Меня раздражает, что суд у нас превращается в произвол, что телевидение превращается в помойку, что местами агрессивная бездарность и серость торжествуют», — сказал Макаревич.
Ранее Андрей Макаревич ответил своему коллеге Сергею Шнурову на слова об увлечении политикой. Лидер группы «Ленинград» предположил, что увлечение политикой музыкантов Макаревича и Юрия Шевчука произрастает из-за того, что у них недостаточно напряженный концертный график.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Шнуров вступил в Партию роста и засобирался в Госдуму
- Путин призвал ФСБ зачищать от криминала важнейшие отрасли экономики
- СМИ: стрелок из немецкого Ханау застрелил этнических турков и свою мать
- Климкин рассказал об опасной для Украины «сделке» России и Запада
- Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге