Макаревич назвал «помойкой» российское телевидение

20 февраля 202011:54

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что ему не нравится произвол судов в России, а также телевидение. Об этом музыкант рассказал в интервью «Deutsche Welle на русском». Видео с ним размещено в Tiwtter издания.

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«Меня раздражает, что суд у нас превращается в произвол, что телевидение превращается в помойку, что местами агрессивная бездарность и серость торжествуют», — сказал Макаревич.

Ранее Андрей Макаревич ответил своему коллеге Сергею Шнурову на слова об увлечении политикой. Лидер группы «Ленинград» предположил, что увлечение политикой музыкантов Макаревича и Юрия Шевчука произрастает из-за того, что у них недостаточно напряженный концертный график.


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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:Андрей МакаревичТелевидение