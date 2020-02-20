Макаревич назвал «помойкой» российское телевидение

«Меня раздражает, что суд у нас превращается в произвол, что телевидение превращается в помойку, что местами агрессивная бездарность и серость торжествуют», — сказал Макаревич.

Ранее Андрей Макаревич ответил своему коллеге Сергею Шнурову на слова об увлечении политикой. Лидер группы «Ленинград» предположил, что увлечение политикой музыкантов Макаревича и Юрия Шевчука произрастает из-за того, что у них недостаточно напряженный концертный график.



