Макаревич ответил Шнурову на слова об увлечении политикой

14 октября 201911:53
Наталья Шатова

Лидер рок-группы «Машина времени» в эфире НСН заявил, что между количеством концертов и участием в политической жизни страны нет прямой зависимости.

Музыкант, телеведущий, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» заявил, что увлечение политикой музыкантов Андрея Макаревича и Юрия Шевчука произрастает из-за того, что у них недостаточно напряженный концертный график.

В интервью с НСН Андрей Макаревич заявил, что не видит никакой логики в словах Шнурова.

«Мне здесь не очень логика понятна: чем меньше концертов, тем больше надо о политике говорить? Не вижу здесь связи никакой просто. Я считаю, что каждый говорит о том, что нужно: и Шнуров, и мы», - сказал он.

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К слову, если заглянуть на официальный сайт «Машины времени», то можно обнаружить, что концертный график коллектива более, чем насыщенный. Идет юбилейный тур, и до конца октября у группы запланировано четыре концерта, в ноябре – шесть.

У ДДТ и Юрия Шевчука в ноябре-декабре запланированы 6 концертов, на большинство из них билеты уже проданы.

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