Макаревич ответил Шнурову на слова об увлечении политикой

Музыкант, телеведущий, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» заявил, что увлечение политикой музыкантов Андрея Макаревича и Юрия Шевчука произрастает из-за того, что у них недостаточно напряженный концертный график.

В интервью с НСН Андрей Макаревич заявил, что не видит никакой логики в словах Шнурова.

«Мне здесь не очень логика понятна: чем меньше концертов, тем больше надо о политике говорить? Не вижу здесь связи никакой просто. Я считаю, что каждый говорит о том, что нужно: и Шнуров, и мы», - сказал он.