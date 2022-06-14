Макаревич сравнил встречу с фанатами в Израиле с адом
Музыкант Андрей Макаревич посетил концерт Максима Галкина в Израиле, где встретил своих фанатов. В своем Telegram-канале он рассказал, что сначала ему это показалось «адом», но потом стало понятно, что это дружелюбие.
По словам Макаревича, ему пришлось пообщаться с совершенно незнакомыми людьми, которые начинали разговор с середины. Сначала пришлось терпеть, но затем стало ясно, что народ этой маленькой страны «настолько сконсолидирован, что подсознательно ощущает себя одной семьёй». Музыкант также сравнил Израиль в плане дружелюбия и раскрепощенности с Одессой.
Относительно концерта Галкина Макаревич заявил, что артист «работает отлично», передает news.ru.
В апреле лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в своём Telegram-канале подтвердил отмену всех концертов коллектива в России.
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