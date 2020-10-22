Макаревич: без рекламы заживем как люди
Лидер группы «Машина времени» в интервью НСН предложил запретить всю рекламу.
В Госдуме предложили запретить любую рекламу через почтовые ящики в домах без согласия жителей. С такой инициативой к главам Минцифры и Минстроя обратился депутат Виктор Зубарев.
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эфире НСН, в свою очередь, предложил запретить всю рекламу.
«Я считаю, это хороший, здоровый почин. Осталось запретить всю остальную рекламу, и заживем как люди», – прокомментировал в интервью НСН Андрей Макаревич.
Согласно действующему законодательству, из-за отсутствия понятия «безадресная рассылка» любая компания может раскладывать свою рекламу по почтовым ящикам.
Кроме того, Макаревич в эксклюзивном интервью НСН поддержал музыкантов, переносящих юбилейные концерты на 2021 год, вспомнив о несостоявшихся выступлениях «Машины времени».
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