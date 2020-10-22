Макаревич: без рекламы заживем как люди

В Госдуме предложили запретить любую рекламу через почтовые ящики в домах без согласия жителей. С такой инициативой к главам Минцифры и Минстроя обратился депутат Виктор Зубарев.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эфире НСН, в свою очередь, предложил запретить всю рекламу.