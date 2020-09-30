Грачевский поддержал запрет рекламы безалкогольного пива
Автор «Ералаша» прокомментировал в эфире НСН инициативу «Трезвой России».
В России предложили запретить рекламу безалкогольного пива. Подобную инициативу премьер-министру Михаилу Мишустину направил член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
Режиссер, сценарист и художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский в эфире НСН поддержал идею.
«Давайте будем честны. Когда закрыли один из мощнейших путей рекламы, а значит и возможность зарабатывать разным компаниям, в том числе телеканалам и радиостанциям, они мгновенно стали рекламировать безалкогольное пиво. Кого мы хотим обмануть? Если надо закругляться, значит не надо делать вообще рекламу этого продукта. Сигареты не рекламируют, однако, огромное количество людей как курило, так и курит», – сказал он.
Кроме того, режиссер в эксклюзивном интервью НСН одобрил решение мэра Москвы Сергея Собянина отправить школьников на двухнедельные каникулы из-за резкого роста статистики по коронавирусу за последние дни.
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