Макаревич предложил запретить всю рекламу

Андрей Макаревич: «Интересная мысль, я вообще очень люблю Санкт-Петербург и готов туда отправляться в любое время года. Хотя действительно, наверное, осенью он очень хорош. А с другой стороны, а как же белые ночи? Они, если помните, в начале лета», – поразмыслил музыкант в эфире НСН.

