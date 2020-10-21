Макаревич предложил запретить всю рекламу
Лидер группы «Машина времени» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Распространение рекламы через почтовые ящики хотят запретить
В Госдуме предложили запретить любую рекламу через почтовые ящики в домах без согласия жителей.
Андрей Макаревич: «Я считаю, это хороший, здоровый почин. Осталось запретить всю остальную рекламу, и заживем как люди», – прокомментировал в интервью НСН Андрей Макаревич.
Украинских учителей предложили наказывать за упоминание о ВОВ
Украинских учителей, которые упоминают о Великой Отечественной войне и преподают версию истории страны, «неугодную» официальному Киеву, хотят наказывать.
Андрей Макаревич: «Что ж тут сказать, не только в России, но и на Украине будут наказывать. Мы вообще-то очень похожи, гораздо больше, чем многие думают», – отметил он для НСН.
Онищенко высказался об уничтожении российских ИВЛ в США
В США уничтожили российские аппараты ИВЛ, которые ранее были доставлены в рамках гуманитарной помощи. В Госдуме такой поступок назвали неуважением и демонстративным пренебрежением. Так, в частности, изданию «Взгляд» высказался бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко.
Андрей Макаревич: «Я думаю, что не так все однозначно. Если бы эти аппараты оказались великолепными и незаменимыми, только идиоту пришло бы в голову их уничтожать из политических соображений. Возьмите себя в руки, речь идет о жизнях людей», – напомнил он в разговоре с НСН.
Россияне назвали лучший город для путешествия осенью
Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов России, в которые лучше всего отправляться осенью. Об этом сообщает портал «Туту.ру».
Андрей Макаревич: «Интересная мысль, я вообще очень люблю Санкт-Петербург и готов туда отправляться в любое время года. Хотя действительно, наверное, осенью он очень хорош. А с другой стороны, а как же белые ночи? Они, если помните, в начале лета», – поразмыслил музыкант в эфире НСН.
Михалков предложил оказывать помощь родственникам умерших артистов
Режиссер Никита Михалков предложил создать организацию, которая будет оказывать помощь родственникам знаменитых деятелей культуры в случае их тяжелой болезни или смерти. Помимо всего прочего, сценарист и продюсер сегодня отметил свое 75-летие. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда.
Андрей Макаревич: «Это очень хорошая идея, за что большое спасибо Никите Михалкову. Очень хотелось бы только, чтобы выбор деятелей культуры, чьим семьям будут оказывать помощь, был беспристрастным», – подметил он для НСН.
Группа «Кино» выпустила новые песню и клип
Группа «Кино» выпустила новую версию песни «Попробуй спеть вместе со мной» с альбома «Группа крови», а также клип на эту композицию.
Андрей Макаревич: «Знаете, группы «Beatles» тоже нет уже сто лет, а они все выпускают и выпускают альбомы. То пересведённый «Сержант», то «Бюро», то «Белый альбом», то «Черновые треки». Многим это интересно», – сказал он слушателям НСН.
Музыканты продолжают отменять концерты
Группы «Чайф» и «Ария» переносят свои юбилейные концерты на будущий год.
Андрей Макаревич: «Ох, как нам это знакомо. Мы тоже перенесли много концертов «Машины времени» на будущий год, так и не доиграв наш юбилейный тур. Но что делать», – подытожил Андрей Макаревич в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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