Майя Санду встретилась с группой «Би-2» и Лаймой Вайкуле в Кишиневе

«Би-2» и Вайкуле выступали в Кишиневе по случаю дня города.

Композитор и автор текстов для песен коллектива Александр «Шура» Уман поблагодарил Санду за предоставление молдавского гражданства некоторым участникам группы и их семьям.



«У нас теперь часть коллектива граждане Молдовы, так что теперь вы группу "Би-2" будете видеть очень часто», — отметил музыкант.

Сама Санду в свою очередь поблагодарила музыкантов за выступление

«Вы свободолюбивые люди, и мы рады помочь тем, кто верит в демократию, кто верит в мир. Спасибо, что вы приехали сегодня и за то, что поддерживаете нас», — заявила президент Молдавии.

В мае этого года Санду подписала указ о предоставлении гражданства республики некоторым участникам группы «Би-2», напоминает «Радиоточка НСН». Тогда музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что получение гражданства Молдавии поможет музыкантам «Би-2» вернуться на российскую сцену.

