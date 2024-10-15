Майя Санду встретилась с группой «Би-2» и Лаймой Вайкуле в Кишиневе
Президент Молдовы Майя Санду встретилась с певицей Лаймой Вайкуле и участниками рок-группы «Би-2» (один из участников коллектива, Егор Бортник, более известный как Лева Би-2, признан в России иноагентом). Кадры публикует NewsMaker.md.
«Би-2» и Вайкуле выступали в Кишиневе по случаю дня города.
Композитор и автор текстов для песен коллектива Александр «Шура» Уман поблагодарил Санду за предоставление молдавского гражданства некоторым участникам группы и их семьям.
«У нас теперь часть коллектива граждане Молдовы, так что теперь вы группу "Би-2" будете видеть очень часто», — отметил музыкант.
Сама Санду в свою очередь поблагодарила музыкантов за выступление
«Вы свободолюбивые люди, и мы рады помочь тем, кто верит в демократию, кто верит в мир. Спасибо, что вы приехали сегодня и за то, что поддерживаете нас», — заявила президент Молдавии.
В мае этого года Санду подписала указ о предоставлении гражданства республики некоторым участникам группы «Би-2», напоминает «Радиоточка НСН». Тогда музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что получение гражданства Молдавии поможет музыкантам «Би-2» вернуться на российскую сцену.
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