«Хитрый шаг»: Продюсер раскрыл план возвращения «Би-2» на российскую сцену
Получение гражданства Молдавии поможет музыкантам «Би-2» вернуться на российскую сцену, заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.
«Возможно, это хитрый шаг. Пророссийские силы в Молдавии занимают хорошие позиции. Возможно, «Би-2» выбирает возможность возвращения на российскую сцену через пророссийски настроенные страны», — сказал он в разговоре с NEWS.ru.
Как словам критика, музыканты понимают, что европейская публика не проявляет интереса к их творчеству. Как добавил Рудченко, в случае, если бы представители группы хотели сжечь мосты, они бы получили гражданство стран, настроенных против России: Латвии, Литвы, Эстонии или Польши.
Ранее группа «Би-2» (один из участников коллектива, Егор Бортник, более известный как Лева Би-2, признан в России иноагентом) выпустила сборник перезаписанных в новых аранжировках хитов, сообщает «Радиоточка НСН».
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