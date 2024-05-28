«Хитрый шаг»: Продюсер раскрыл план возвращения «Би-2» на российскую сцену

«Возможно, это хитрый шаг. Пророссийские силы в Молдавии занимают хорошие позиции. Возможно, «Би-2» выбирает возможность возвращения на российскую сцену через пророссийски настроенные страны», — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

Как словам критика, музыканты понимают, что европейская публика не проявляет интереса к их творчеству. Как добавил Рудченко, в случае, если бы представители группы хотели сжечь мосты, они бы получили гражданство стран, настроенных против России: Латвии, Литвы, Эстонии или Польши.

Ранее группа «Би-2» (один из участников коллектива, Егор Бортник, более известный как Лева Би-2, признан в России иноагентом) выпустила сборник перезаписанных в новых аранжировках хитов, сообщает «Радиоточка НСН».

