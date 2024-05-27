Президент Молдавии предоставила музыкантам группы «Би-2» гражданство республики
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства республики некоторым участникам группы «Би-2». Об этом в своём Telegram-канале заявил глава администрации молдавского лидера Адриан Бэлуцел.
По его словам, гражданство Молдавии также было предоставлено членам семей музыкантов.
«Наша страна открыта для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами», - написал Бэлуцел, добавив, что Кишинёв «защищает свободу слова и солидарен с теми, кто находится в опасности».
Ранее группа «Би-2» (один из участников коллектива, Егор Бортник, более известный как Лева Би-2, признан в России иноагентом) выпустила сборник перезаписанных в новых аранжировках хитов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Президент Молдавии предоставила музыкантам группы «Би-2» гражданство республики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru