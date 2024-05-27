Президент Молдавии предоставила музыкантам группы «Би-2» гражданство республики

По его словам, гражданство Молдавии также было предоставлено членам семей музыкантов.

«Наша страна открыта для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами», - написал Бэлуцел, добавив, что Кишинёв «защищает свободу слова и солидарен с теми, кто находится в опасности».



Ранее группа «Би-2» (один из участников коллектива, Егор Бортник, более известный как Лева Би-2, признан в России иноагентом) выпустила сборник перезаписанных в новых аранжировках хитов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».