Россиянам могут с процентами вернуть средства за оплаченные туры

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о готовящемся постановлении правительства, регламентирующем ряд вопросов туристической отрасли.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на тему: «Туристический сезон 2020: первые итоги лета и перспективы открытия границ».

Майя Ломидзе отметила, что граждане, которые уже оплатили заранее свои туры, либо получат свою поездку в полном объеме, либо им осуществят возврат средств с небольшой компенсацией. Постановление правительства, регламентирующие множество важных моментов в этой области, должно выйти на текущей неделе.

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«По нашим примерным оценкам, 1,5 миллиона человек приобрели весной туры за рубеж и по России. Большая часть из них - это люди, которые оплатили полностью или частично свои поездки за границу. По поводу возврата средств сейчас все находится в зависшем состоянии. И туристы, и работники отрасли ждут выхода постановления о продлении обязательств и о регламенте выплат туристам, которые приобрели туры заранее. Постановление должно выйти в конце этой недели. Это крайне важный документ, который снимает все вопросы у туристов и гарантирует им либо получение уже оплаченной поездки, либо возврат средств с процентами. По крайней мере, так предполагалось в первоначальном виде постановления», - уточнила она.

Ранее в ходе брифинга в НСН Майя Ломидзе сообщила предварительные данные о государствах, готовых открыть свои границы с Россией. По имеющимся на данный момент информации, это восемь стран, в числе которых Турция, Куба, Арабские Эмираты и другие.

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ФОТО: flickr.com
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