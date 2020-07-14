Россиянам могут с процентами вернуть средства за оплаченные туры
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о готовящемся постановлении правительства, регламентирующем ряд вопросов туристической отрасли.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на тему: «Туристический сезон 2020: первые итоги лета и перспективы открытия границ».
Майя Ломидзе отметила, что граждане, которые уже оплатили заранее свои туры, либо получат свою поездку в полном объеме, либо им осуществят возврат средств с небольшой компенсацией. Постановление правительства, регламентирующие множество важных моментов в этой области, должно выйти на текущей неделе.
«По нашим примерным оценкам, 1,5 миллиона человек приобрели весной туры за рубеж и по России. Большая часть из них - это люди, которые оплатили полностью или частично свои поездки за границу. По поводу возврата средств сейчас все находится в зависшем состоянии. И туристы, и работники отрасли ждут выхода постановления о продлении обязательств и о регламенте выплат туристам, которые приобрели туры заранее. Постановление должно выйти в конце этой недели. Это крайне важный документ, который снимает все вопросы у туристов и гарантирует им либо получение уже оплаченной поездки, либо возврат средств с процентами. По крайней мере, так предполагалось в первоначальном виде постановления», - уточнила она.
Ранее в ходе брифинга в НСН Майя Ломидзе сообщила предварительные данные о государствах, готовых открыть свои границы с Россией. По имеющимся на данный момент информации, это восемь стран, в числе которых Турция, Куба, Арабские Эмираты и другие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru