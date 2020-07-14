Россиянам могут с процентами вернуть средства за оплаченные туры

«По нашим примерным оценкам, 1,5 миллиона человек приобрели весной туры за рубеж и по России. Большая часть из них - это люди, которые оплатили полностью или частично свои поездки за границу. По поводу возврата средств сейчас все находится в зависшем состоянии. И туристы, и работники отрасли ждут выхода постановления о продлении обязательств и о регламенте выплат туристам, которые приобрели туры заранее. Постановление должно выйти в конце этой недели. Это крайне важный документ, который снимает все вопросы у туристов и гарантирует им либо получение уже оплаченной поездки, либо возврат средств с процентами. По крайней мере, так предполагалось в первоначальном виде постановления», - уточнила она.

Ранее в ходе брифинга в НСН Майя Ломидзе сообщила предварительные данные о государствах, готовых открыть свои границы с Россией. По имеющимся на данный момент информации, это восемь стран, в числе которых Турция, Куба, Арабские Эмираты и другие.

