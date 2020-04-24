От самоизоляции устали все – экономика, люди, правительство

100 млрд рублей в день – такую оценку потерь экономики России в условиях ограничений, введенных из-за коронавируса, привел в телеинтервью глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, экономика является заложником той ситуации, которая сложилась с карантином: приоритет здоровья людей является абсолютным, поэтому, «когда мы начнем открывать экономику, сказать могут врачи».

Задумались в правительстве и об усталости людей от затворничества, которое почему-то пытаются представить добровольным, хотя за него, как известно, предусмотрены большие штрафы. Об усталости россиян от ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. На совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии она выступила с призывом оценить возможность их смягчения.

«Мы уже месяц живем в ситуации ограничений. Население устало», - констатировала г-жа Голикова.

Правда, из ее же слов следует, что динамика заболеваемости к послаблениям не располагает: за прошедшую неделю число заразившихся коронавирусом в России выросло более чем в два раза. Система здравоохранения, особенно в Москве и Подмосковье, уже загружена, - добавила вице-премьер.

Людскую усталость от самоизоляции признала и заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, которые приводит РБК, москвичи «стали менее ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции. Все больше людей выходят на улицу, пользуются личным транспортом, общественным». Отсюда и меры по ужесточению режима, - пояснила она.

Но, болезнь – болезнью, усталость – усталостью, а на хлеб все это не намажешь. Возвращаясь к заявлению главы Минэкономразвития, приведем его предупреждение: «Бесконечно ни бизнес, ни государство нести эти издержки не может», - заявил Максим Решетников. По его словам, Роспотребнадзор уже начал разработку правил, по которым сможет работать бизнес по мере снятия ограничений. Как следует из его реплики, речь в первую очередь идет о парикмахерских, непродовольственной рознице, гостиницах и общепите.

Роспотребнадзор возвращает с небес на землю: жесткие ограничения нужно соблюдать еще минимум две недели, заявила глава ведомства Анна Попова. За время действия режима самоизоляции прошло два инкубационных периода коронавируса COVID-19, но этого недостаточно - нужны еще две недели, - утверждает главный санитарный врач. Более того, власти могут еще больше ужесточить ограничительные меры, если люди не будет соблюдать уже введенные, - предупредила Попова.

