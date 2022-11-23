«Готовьтесь к обману!»: Россиянам рекомендовали «домашние киберучения» перед Новым годом
На первом месте среди потенциальных жертв кибермошенников одинокие женщины, которым не с кем поговорить, сказал в эфире НСН Олег Седов.
Мошенники активизируются к Новому году, поэтому россиянам рекомендуется проводить «домашние киберучения», сказал в интервью НСН директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании Ростелеком-Солар Олег Седов.
Ранее Банк России сообщил, что объем хищений мошенниками у россиян вырос в третьем квартале 2022 года на 23,9%, достигнув почти 4 млрд рублей.
«Сейчас у всех нервы на пределе, и это прекрасное время для злоумышленников. Скоро будут распродажи, горящие путевки на Новый год и зимние каникулы. Этим всем будут пользоваться злоумышленники, которые не брезгуют ничем. Может помочь такая вещь, как домашние киберучения: собраться вечером с членами семьи за чаем и обсудить, что ты будешь делать, если тебе позвонят, напишут, предложат, позовут, соблазнят. Реальность, конечно, будет отличаться, однако умение мыслить критически должно быть отработано. Нужно знать, что при любом звонке можно взять паузу, попросить перезвонить, а за это время поговорить с кем-то из близких, друзей или знакомых», - сказал Седов.
При этом он отметил, что жертвами мошенников часто становятся одинокие женщины.
«Считается, что наиболее легкой жертвой мошенников являются пожилые люди, дети и подростки. Отчасти это так, но на первом месте – одинокие женщины, которые дома одни. Им не с кем поговорить, а тут вдруг кто-то звонит или пишет, предлагает сервисы, услуги, проявляет интерес. Здесь они начинают терять бдительность. По сценарию злоумышленников, потенциальную жертву нужно вывести из равновесия, тогда ей можно управлять. Надо критически относиться к любой входящей информации, проверять источники», - заключил собеседник НСН.
Ранее учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), юрист Александр Трещев говорил НСН, что закон о майнинге может спасти россиян от аферистов и «криптобратанов».
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