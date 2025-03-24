Магнитная буря обрушится на Землю 25 марта
К вечеру 25 марта на Земле ожидается магнитная буря слабого уровня G2. Об этом заявил профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев в интервью агентству «Москва».
Вероятность ее возникновения с вечера 25 марта до утра 26 марта составляет 70-80%. Причиной явления станет рост скорости солнечного ветра из корональной дыры.
По данным геофизиков Института земного магнетизма, геомагнитная обстановка остается слабо возмущенной. Ее смягчение возможно 29 марта.
Ранее профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов заявил, что в 2025 году ожидается пик активности 25-го солнечного цикла. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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