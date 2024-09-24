Магнитная буря настигнет Землю 25 сентября
Магнитная буря на Земле ожидается 25 сентября, сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Ожидается, что это будет слабая магнитная буря класса G1, она начнется примерно в 15:00 по московскому времени и завершится через три часа. При этом возбужденное состояние магнитосферы Земли будет фиксироваться с 12:00 по московскому времени.
Ранее мощный выброс энергии и солнечного вещества, который классифицирован как X4.5, был зафиксирован в середине сентября.
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