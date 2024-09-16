На Солнце произошел очень мощный взрыв
Новый мощный выброс энергии и солнечного вещества, который классифицирован, как X4.5, произошёл на Солнце в минувшие выходные. Об этом сайту aif.ru заявили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
По мнению учёных, присутствует небольшая «вероятность касательного удара по Земле». Также есть возможность смещения плазмы, которая в этом случае пролетит мимо планеты.
Как отметил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачёв, вероятность первого сценария составляет 53%, второго — 47%.
«При реализации первого сценария продолжительность бури может составить около 30 часов. Пик колебаний магнитного поля предсказан на вечер понедельника», - заключил он.
Ранее мощная вспышка класса Х была зафиксирована на Солнце 12 сентября. Она продолжалась 20 минут и вызвала на Земле проблемы в работе КВ-радиосвязи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru