На Солнце произошел очень мощный взрыв

Новый мощный выброс энергии и солнечного вещества, который классифицирован, как X4.5, произошёл на Солнце в минувшие выходные. Об этом сайту aif.ru заявили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

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По мнению учёных, присутствует небольшая «вероятность касательного удара по Земле». Также есть возможность смещения плазмы, которая в этом случае пролетит мимо планеты.

Как отметил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачёв, вероятность первого сценария составляет 53%, второго — 47%.

«При реализации первого сценария продолжительность бури может составить около 30 часов. Пик колебаний магнитного поля предсказан на вечер понедельника», - заключил он.

Ранее мощная вспышка класса Х была зафиксирована на Солнце 12 сентября. Она продолжалась 20 минут и вызвала на Земле проблемы в работе КВ-радиосвязи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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