На Солнце произошел очень мощный взрыв

По мнению учёных, присутствует небольшая «вероятность касательного удара по Земле». Также есть возможность смещения плазмы, которая в этом случае пролетит мимо планеты.

Как отметил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачёв, вероятность первого сценария составляет 53%, второго — 47%.

«При реализации первого сценария продолжительность бури может составить около 30 часов. Пик колебаний магнитного поля предсказан на вечер понедельника», - заключил он.

Ранее мощная вспышка класса Х была зафиксирована на Солнце 12 сентября. Она продолжалась 20 минут и вызвала на Земле проблемы в работе КВ-радиосвязи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

