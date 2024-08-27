«Головные боли и расставания»: Астролог рассказала, чем опасен парад планет

Парад планет является нестандартным явлением, которое нарушает привычный ход событий и может привести к вспышкам агрессии, рассказала в беседе с НСН публицист, астролог Татьяна Борщ.



При ясной погоде утром 28 августа в небе можно будет увидеть парад планет, когда Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и убывающая Луна выстроятся по одну сторону от Солнца, сообщили в пресс-службе Московского планетария. Борщ пояснила, что столь необычное явление может спровоцировать проблемы со здоровьем у людей с хроническими заболеваниями.