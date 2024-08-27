«Головные боли и расставания»: Астролог рассказала, чем опасен парад планет
Последний большой парад планет прошел весной 2000 года и оказал существенное влияние на политическую ситуацию в России, отметила в эфире НСН Татьяна Борщ.
Парад планет является нестандартным явлением, которое нарушает привычный ход событий и может привести к вспышкам агрессии, рассказала в беседе с НСН публицист, астролог Татьяна Борщ.
При ясной погоде утром 28 августа в небе можно будет увидеть парад планет, когда Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и убывающая Луна выстроятся по одну сторону от Солнца, сообщили в пресс-службе Московского планетария. Борщ пояснила, что столь необычное явление может спровоцировать проблемы со здоровьем у людей с хроническими заболеваниями.
«Обычно происходит перекос энергии. Люди при этом чувствуют определенный дискомфорт, особенно те, кто страдает хроническими заболеваниями. Могут быть головные боли, состояние вялости, усталости. Перекос энергии также сильно влияет на отношения в состоянии неопределенности. Пары, которые задумываются о расставании, могут решиться прервать отношения. Однако это не первый парад планет, который происходит этим летом, я бы не назвала его большим. Скорее всего, изменения, которые он принесет, будут незначительными. В этот день стоит быть очень внимательным за рулем, избегать излишеств в еде. Пожилым людям и тем, кто страдает от хронических заболеваний, я бы посоветовала провести этот день максимально спокойно», - сказала она.
По словам собеседницы НСН, последний большой парад планет произошел в мае 2000 года, что привело к серьезным последствиям.
«Любое явление на небе, отличное от привычной нормы, приводит к всплеску агрессии, осложнениям состояния здоровья, потому сложно говорить о положительных последствиях. Самый большой парад планет был весной 2000 года. Он привел к большим изменениям в политике, нарушил естественный ход вещей. Парад планет всегда предвещает нарушение ранее данных обязательств», - подытожила Борщ.
По данным исследования Pressfeed, с 2021 по 2023 год интерес россиян к эзотерике вырос. Число тарологов, нумерологов, астрологов и парапсихологов за последние годы увеличилось в 2,5 раза, напоминает «Радиоточка НСН».
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