Магазины Zara откроются в Москве под новым названием 27 апреля
Бывшие магазины ушедшего из России бренда одежды Zara откроются в торговых центрах Москвы и Подмосковья 27 апреля, сообщает РИА Недвижимость.
В торговом центре «Авиапарк» откроют магазины Maag, Dub и Vilet, рассказал агентству источник в ТЦ.
Отмечается, что в Crocus Group также планируется открыть Maag в торговых центрах Vegas.
Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский в беседе с НСН заявил, что осле ухода Inditex освободившиеся торговые площади смогут занять такие российские бренды, как Gloria Jeans и Melon Fashion.
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