Магазины Zara откроются в Москве под новым названием 27 апреля

В торговом центре «Авиапарк» откроют магазины Maag, Dub и Vilet, рассказал агентству источник в ТЦ.

Отмечается, что в Crocus Group также планируется открыть Maag в торговых центрах Vegas.

Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский в беседе с НСН заявил, что осле ухода Inditex освободившиеся торговые площади смогут занять такие российские бренды, как Gloria Jeans и Melon Fashion.