Магазин «Л'Этуаль» в Москве оштрафуют за нарушение мер профилактики COVID-19

«В магазине сети обнаружено отсутствие измерения температуры при входе и отсутствие перчаток у посетителей. По данному делу будет составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ, дело будет направлено в суд», - пояснил Рогов.

Теперь московскому магазину косметики на западе столицы грозит штраф до 300 тыс. рублей.

Ранее в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в столице попытаются избежать введения строгих ограничений на фоне пандемии коронавируса, если руководители предприятий переведут сотрудников на удаленный режим работы.

