Магазин «Л'Этуаль» в Москве оштрафуют за нарушение мер профилактики COVID-19
Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) выявили нарушения мер профилактики COVID-19 в магазине сети «Л'Этуаль» на западе Москвы. Об этом журналистам сообщил главный специалист ОАТИ Москвы Дмитрий Рогов.
«В магазине сети обнаружено отсутствие измерения температуры при входе и отсутствие перчаток у посетителей. По данному делу будет составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ, дело будет направлено в суд», - пояснил Рогов.
Теперь московскому магазину косметики на западе столицы грозит штраф до 300 тыс. рублей.
Ранее в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в столице попытаются избежать введения строгих ограничений на фоне пандемии коронавируса, если руководители предприятий переведут сотрудников на удаленный режим работы.
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