ВСУ ударили по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали купол шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции, сообщается в Telegram-канале «ЗАЭС. Официально».
Пострадавших и критических повреждений купола нет. Специалисты не зафиксировали угрозы нарушения пределов безопасности, говорится в заявлении.
В пресс-службе станции отметили, что радиационный фон на территории находится в норме и не превышает естественных природных значений.
В воскресенье ЗАЭС атаковали украинские дроны-камикадзе. Беспилотники упали рядом со столовой и грузовым портом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru