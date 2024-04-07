ВСУ ударили по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали купол шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции, сообщается в Telegram-канале «ЗАЭС. Официально».

МАГАТЭ сообщило о реальной угрозе для ЗАЭС после отключения линии питания

Пострадавших и критических повреждений купола нет. Специалисты не зафиксировали угрозы нарушения пределов безопасности, говорится в заявлении.

В пресс-службе станции отметили, что радиационный фон на территории находится в норме и не превышает естественных природных значений.

В воскресенье ЗАЭС атаковали украинские дроны-камикадзе. Беспилотники упали рядом со столовой и грузовым портом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУАЭСЗапорожье

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