В России могут появиться «дизайнеры внешности»

В России может появиться новая хирургическая специальность – «дизайнер внешности». Как отмечает РИА Новости, об этом заявила главный внештатный специалист-пластический хирург Минздрава России и столичного департамента здравоохранения Наталья Мантурова. По словам специалиста, в настоящий момент интерес к такого рода специалистам растет, однако – «это дело будущего».

В свою очередь, замглавы Минздрава Татьяна Семенова отметила, что сейчас достаточно сложно сказать, какие новые медицинские специальности появятся в будущем. Однако, учитывая тот факт, что запрос на красоту был всегда, такие специалисты в мире пластической хирургии, как дизайнер-архитектор внешности в перспективе могут стать популярными.