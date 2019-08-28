В России могут появиться «дизайнеры внешности»

В России может появиться новая хирургическая специальность – «дизайнер внешности». Как отмечает РИА Новости, об этом заявила главный внештатный специалист-пластический хирург Минздрава России и столичного департамента здравоохранения Наталья Мантурова. По словам специалиста, в настоящий момент интерес к такого рода специалистам растет, однако – «это дело будущего».

В свою очередь, замглавы Минздрава Татьяна Семенова отметила, что сейчас достаточно сложно сказать, какие новые медицинские специальности появятся в будущем. Однако, учитывая тот факт, что запрос на красоту был всегда, такие специалисты в мире пластической хирургии, как дизайнер-архитектор внешности в перспективе могут стать популярными.

Карабанов: Число жертв пластических хирургов растет

Напомним, за последние несколько лет в России значительно выросла популярность услуг косметологов и пластических хирургов. Это привело к появлению большого количества лже-врачей, не имеющих легальных соответствующих дипломов. Их жертвами становятся сотни пациентов. Один из самых известных случаев – клиенты Алёны Верди – «краснодарского доктора Франкенштейна», которых Алёна оперировала прямо у себя дома на кухне.

Эксперт Ассоциации «БьютиБезопасность» Алана Мамаева во время пресс-конференции НСН, которая состоялась в июне, рассказала о своей роли в организации и о том, как она помогает пострадавшим от непрофессиональных действий врачей клиентам, а также клиникам, необоснованно обвиненным в причинении увечий.

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ФОТО: flickr.com // Eugene Evehealth
ТЕГИ:Пластическая Хирургия

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