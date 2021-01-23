Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга

Глава России Владимир Путин соболезнует в связи со смертью американского телеведущего Ларри Кинга. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Они неоднократно встречались. Кинг неоднократно брал интервью у Путина. Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет», - цитирует Песков РИА Новости.

Журналист и телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет. Об этом стало известно из его официального аккаунта в Twitter.

Ранее он проходил лечение от коронавируса в клинике Лос-Анджелеса. Четыре года назад Кинг признался, что борется с раком легких. А в апреле стало известно, что журналист перенес инфаркт, напоминает Газета. ru.

Ларраи Кинг (настоящее имя Лоуренс Харви Зейгер) родился в 1933 году в семье эмигрантов в Бруклине (США).Он прославился в 50-е годы, начав работать на радио в Майами. Ток-шоу «Larry King Live», автором и ведущим которого он был с 1985 по 2010 год, стало самым значимым проектом, завоевавшим любовь зрителей и признание коллег. Его гостями были ведущие спортсмены, звезды шоу-бизнеса, политики. В том числе президент России Владимир Путин.

