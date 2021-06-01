Умер журналист Мэлор Стуруа
Журналист-международник Мэлор Стуруа скончался на 94-м году жизни, сообщил Союз журналистов России.
Стуруа работал собкором газеты «Известия». Он сопровождал лидера СССР Никиту Хрущева в путешествиях по восточным странам, а также был одним из авторов книги об этой поездке «Разбуженный восток». За нее он получил журналистскую премию имени Воровского.
Мэлор Стуруа также работал в Нью-Йорке, Лондоне и Вашингтоне, был членом редколлегии «Известий» и обозревателем газеты «Московский комсомолец».
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