«За счет сокращения пенсионеров». В Госдуме объяснили принцип индексации пенсий

«Поскольку "антипенсионная" реформа сократила количество пенсионеров в стране, то за счет этого резерва ближайшие несколько лет рост пенсий действительно будет опережать уровень инфляции. И в среднем он составит 6-7% в год при ожидаемой инфляции порядка 4%. Но к 2028 году этот резерв будет исчерпан окончательно, потому что повышение пенсионного возраста в целом закончится. А к 2025 году закончится повышение пенсионного возраста в отношении женщин. Там несколько отличаются параметры, как вы помните. Если, конечно, после этого еще раз поднять пенсионный возраст, то пенсии можно будет продолжать индексировать. Так что власти нашли только один резерв повышения пенсии – это сокращение числа самих пенсионеров. Это стратегический шаг – ликвидировать у нас в стране право на пенсионное обеспечение. А тактика – за счет такой стратегии немного приподнять пенсии тем, кто остался», - констатировал он.

Ранее сообщалось, что 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку в 9,1% к страховой части пенсии. Уточняется, что пенсионерам не нужно никуда ходить с заявлениями, перерасчет произведут автоматически.

В Министерстве труда обещают, что согласно Федеральному закону, в 2021 – 2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции.