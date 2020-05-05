Лысаков: Новые штрафы могут и не появиться в КоАП

«Так как текст нового КоАП пока еще не внесен в Государственную думу, то говорить об этих штрафах, как о конечном факте неправильно. Документ еще готовится, заявлены только основные принципы, основные моменты Кодекса об административных правонарушений и процессуального административного Кодекса. Это вообще принципиально новый документ. До этого был опубликован первый вариант текста, который потерпел критику. Я лично написал Михаилу Мишустину письмо и указал на огромное количество ошибок, ошибок в тексте, орфографических ошибок, указал на отсутствие баланса в этом документе, поскольку разные коллективы авторов писали его, и некоторые части текста противоречили друг другу. Когда правительство возглавлял еще Дмитрий Медведев, было решено внести текст КоАП 1 марта текущего года, я предложил этого не делать, провести независимый аудит этого текста, поэтому сейчас мы говорим уже о варианте, который дорабатывается. И Минюст недавно предлагал увеличить штрафы, что особенно не понравилось водителям, в 5-6 раз за небольшие нарушения скоростного режима. Я тоже выступал против этого, и правительство отметило, что нет динамики увеличения дорожно-транспортных происшествий при нарушении разрешенной скорости 20 км/ч. Видимо, в результате этой общей реакции, Минюст открестился от этих штрафов. Но не факт, что и новый документ будет принят Госдумой. Конечно, так как текст подвергся значительной доработки, шанс, что он будет принят в первом чтении, есть. Но это не значит, что ко второму чтению, текст опять же останется без изменений. Так что неправильно говорить, что те штрафы и санкции, которые сейчас прописаны в документе, точно будут по итогу. Мы только введем людей в заблуждение, это пока предварительные наметки», — комментирует он.

Ранее Вячеслав Лысаков в интервью НСН раскритиковал рекомендации ЦОДД по дезинфекции автомобилей в условиях пандемии коронавируса. В частности, водителям, которые продолжают передвигаться на личном транспорте в условиях самоизоляции, рекомендовали обрабатывать машины дезинфицирующими средствами 2-4 раза в день.

