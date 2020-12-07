Львы в зоопарке Барселоны переболели COVID-19

Львы, содержащиеся в зоопарке Барселоны, переболели коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление директор зоосада Жули Маури. Он подчеркнул, что хищники перенесли COVID-19 второй половине года, когда зоопарк был закрыт для посещений.

Он подчеркнул, что об этом стало известно во время проведения плановой проверки – тогда животным сделали тест на антитела. Директор отметил, что львы только «чихали и кашляли», других симптомов у них не было.

Кроме того, Жули Маури подчеркнул, что другие животные, обитающие в зоопарке Барселоны, COVID-19 не болели.