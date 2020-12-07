Львы в зоопарке Барселоны переболели COVID-19
Львы, содержащиеся в зоопарке Барселоны, переболели коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление директор зоосада Жули Маури. Он подчеркнул, что хищники перенесли COVID-19 второй половине года, когда зоопарк был закрыт для посещений.
Он подчеркнул, что об этом стало известно во время проведения плановой проверки – тогда животным сделали тест на антитела. Директор отметил, что львы только «чихали и кашляли», других симптомов у них не было.
Кроме того, Жули Маури подчеркнул, что другие животные, обитающие в зоопарке Барселоны, COVID-19 не болели.
Между тем, в конце ноября стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нет доказательств того, что в Европе животные были источником заражения людей коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан.
По словам эксперта, согласно исследованиям организации, вирус может переходить от людей к норкам и наоборот, однако животные не признаны источником COVID-19. При этом, по данным ВОЗ, такое распространение инфекции имело место в первом кластере заболевших коронавирусом в Китае.
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