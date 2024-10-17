Парк «Тайган»: Растерзавших сотрудницу львов нет причин усыплять

Львов, которые растерзали сотрудницу сафари-парка «Тайган» в Крыму, усыплять не будут, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора зоопарка Олега Зубкова.

По его словам, причиной трагедии стал человеческий фактор, погибшая проработала в зоопарке 18 лет. «Львы здесь ни при чём», - отметил он.

Крымское управление СК сообщило, что сотрудница зашла для уборки в клетку с тремя львами, при этом не закрыв засов между наружным и внутренним вольерами. Хищники напали на неё. По данному факту расследуется уголовное дело.

