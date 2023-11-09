Львова-Белова заявила об отсутствии информации по российским детям в Газе
Информации о нахождении в секторе Газа несовершеннолетних с российским гражданством нет. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Мы открыты к тому, чтобы подключиться к этой теме», - сказала она.
Львова-Белова подчеркнула, что российская сторона заявила о своем желании помочь в реабилитации детей, так как у России уже есть опыт с детьми Донбасса. Также она добавила, что в РФ есть опыт адаптационных лагерей.
Ранее сообщалось, что число погибших в Газе в результате израильских бомбардировок увеличилось до 10 812 человек. В Израиле, по данным местных властей, погибли свыше 1,4 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru