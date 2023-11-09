Львова-Белова заявила об отсутствии информации по российским детям в Газе

«Мы открыты к тому, чтобы подключиться к этой теме», - сказала она.

Львова-Белова подчеркнула, что российская сторона заявила о своем желании помочь в реабилитации детей, так как у России уже есть опыт с детьми Донбасса. Также она добавила, что в РФ есть опыт адаптационных лагерей.

Ранее сообщалось, что число погибших в Газе в результате израильских бомбардировок увеличилось до 10 812 человек. В Израиле, по данным местных властей, погибли свыше 1,4 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».

