Львова-Белова: В 2023 году получено более 60 обращений по вопросам травли детей

Свыше 60 обращений по вопросам травли несовершеннолетних получил аппарат детского омбудсмена. Об этом сообщается в отчете, представленном уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

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Отмечается, что было проведено пять вебинаров по теме буллинга в ходе реализации Федерального лектория.

Кроме того, всего в прошлом году рамках стратегической программы «Страна для детей» по оказанию адресной помощи детям и семьям с детьми получено 3143 обращения. По словам Львовой-Беловой, каждое из обращений рассматривается индивидуально.

Ранее член комитета Госдумы России и по просвещению Анна Скрозникова предложила ввести ежегодный анонимный опрос среди школьников о буллинге, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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