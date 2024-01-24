Львова-Белова: В 2023 году получено более 60 обращений по вопросам травли детей
Свыше 60 обращений по вопросам травли несовершеннолетних получил аппарат детского омбудсмена. Об этом сообщается в отчете, представленном уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
Отмечается, что было проведено пять вебинаров по теме буллинга в ходе реализации Федерального лектория.
Кроме того, всего в прошлом году рамках стратегической программы «Страна для детей» по оказанию адресной помощи детям и семьям с детьми получено 3143 обращения. По словам Львовой-Беловой, каждое из обращений рассматривается индивидуально.
Ранее член комитета Госдумы России и по просвещению Анна Скрозникова предложила ввести ежегодный анонимный опрос среди школьников о буллинге, передает «Радиоточка НСН».
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