Львова-Белова: еще девять детей вернулись к родителям на Украину

По её словам, воссоединение семей произошло по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Это группа из восьми мальчиков в возрасте от 12 до 17 лет, а также одной девочки 17 лет, которая жила у бабушки в Крыму, а затем захотела переехать к маме в Киев», - уточнила Львова-Белова после встречи с несовершеннолетними.

Она также отметила, что значительную помощь в процессе воссоединения семей оказывает Катар. Детский омбудсмен также подчеркнула, что уже 80 детей воссоединились со своими семьями на Украине и в-третьих странах.

Ранее Украина передала России четырех детей для воссоединения с семьями, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

