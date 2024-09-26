Львова-Белова: еще девять детей вернулись к родителям на Украину
Ещё девять детей, которые временно находились на территории России, были перенаправлены к их родственникам, проживающим на Украине. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, сообщает «Интерфакс».
По её словам, воссоединение семей произошло по поручению президента РФ Владимира Путина.
«Это группа из восьми мальчиков в возрасте от 12 до 17 лет, а также одной девочки 17 лет, которая жила у бабушки в Крыму, а затем захотела переехать к маме в Киев», - уточнила Львова-Белова после встречи с несовершеннолетними.
Она также отметила, что значительную помощь в процессе воссоединения семей оказывает Катар. Детский омбудсмен также подчеркнула, что уже 80 детей воссоединились со своими семьями на Украине и в-третьих странах.
Ранее Украина передала России четырех детей для воссоединения с семьями, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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