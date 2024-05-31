Путин: Все дети из РФ и Украины должны воссоединиться со своими родителями

На встрече с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой он подчеркнул, что делать это следует не обращая внимания на «политические игрища вокруг обвинений в захвате несовершеннолетних».

«Главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы», - добавил глава государства, указав, что эта работа «должна быть вне политики».

Ранее Международный уголовный суд (МУС) обвинил Путина и Львову-Белову якобы в «незаконной депортации украинских детей в Россию», выдав ордер на их арест.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что решение этого суда для России является юридически ничтожным, сообщает RT.

