Путин: Все дети из РФ и Украины должны воссоединиться со своими родителями
Необходимо продолжать работу по воссоединению детей с их семьями в России и Украине. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой он подчеркнул, что делать это следует не обращая внимания на «политические игрища вокруг обвинений в захвате несовершеннолетних».
«Главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы», - добавил глава государства, указав, что эта работа «должна быть вне политики».
Ранее Международный уголовный суд (МУС) обвинил Путина и Львову-Белову якобы в «незаконной депортации украинских детей в Россию», выдав ордер на их арест.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что решение этого суда для России является юридически ничтожным, сообщает RT.
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