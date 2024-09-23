Львова-Белова: Более 240 обращений о детской травле поступило за 2024 год

В аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка поступило свыше 240 обращений о детской травле в 2024 году, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова в ходе презентации результатов всероссийского социологического исследования по вопросам безопасности детства.

Она отметила, что наблюдается рост обращений. По словам Львовой-Беловой, случаи травли есть даже в детских садах.