Львова-Белова: Более 240 обращений о детской травле поступило за 2024 год
В аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка поступило свыше 240 обращений о детской травле в 2024 году, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова в ходе презентации результатов всероссийского социологического исследования по вопросам безопасности детства.
Она отметила, что наблюдается рост обращений. По словам Львовой-Беловой, случаи травли есть даже в детских садах.
Омбудсмен подчеркнула, что если травля происходит в образовательном учреждении, то там должны принимать активные меры.
«И родителям важно понимать, как действовать, и учителям важно понимать, как реагировать и как минимизировать последствия ситуации», - добавила она.
Ранее антикризисный психолог Натали Вэй в разговоре с НСН рассказала, что из-за стресса, возникающего из-за буллинга (травли в коллективе), у ребенка могут начаться проблемы со здоровьем, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru