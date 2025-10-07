Путин учредил новый Совет при президенте по культуре
Российский лидер Владимир Путин учредил новый Совет при президенте по культуре. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно документу, в состав президиума Совета вошли кинорежиссёры Карен Шахназаров Никита Михалков, помощник главы государства Владимир Мединский, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, дирижер Юрий Башмет, худрук-директор Мариинского театра и гендиректор Большого театра Валерий Гергиев и другие.
Как пишет RT, в задачи Совета вошли информирование президента о процессах в области культуры, подготовка предложений по актуальным вопросам культурной госполитики, обеспечение взаимодействия с творческими объединениями.
Также российский лидер учредил президентскую премию для молодых деятелей культуры.
Ранее Путин подписал указ о реорганизации структуры администрации главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
