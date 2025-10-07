Запорожская область временно осталась без электричества

В Запорожской области кратковременно отключмили электроэнергию. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

СМИ: После взрывов в Харькове произошел частичный блэкаут

По его словам, специалисты осуществляют переключение на резервные источники питания, электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов

«Прошу жителей населённых пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение», - отметил он.

Причину отключения Балицкий не назвал.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о перебоях с электричеством из-за удара ВСУ по объекту инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

