Запорожская область временно осталась без электричества
В Запорожской области кратковременно отключмили электроэнергию. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, специалисты осуществляют переключение на резервные источники питания, электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов
«Прошу жителей населённых пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение», - отметил он.
Причину отключения Балицкий не назвал.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о перебоях с электричеством из-за удара ВСУ по объекту инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Лучшее в русской культуре!»: Балерина Дарья Канделаки о мировой премьере в Кремле
- Банки «утопили» застройщиков: С 2020 года себестоимость жилья выросла на 307%
- Беспилотник ВСУ столкнулся с градирней Нововоронежской АЭС
- Путина назвали единственным кандидатом на Нобелевскую премию мира
- Запорожская область временно осталась без электричества
- «Этот голос всегда с нами»: Новый альбом «Кино» лишил песни «несовершенства»
- Путин учредил новый Совет при президенте по культуре
- Заградительный момент: Первоначальный взнос по ипотеке достиг 40%
- «Мурыжились год»: Лидер группы «Бонд с кнопкой» о новом альбоме и фитах за хайп
- В регионах будут открывать ПВЗ в частных домах из-за нехватки помещений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru