«Лужков - глыба!» Ресин поддержал инициативу назвать улицу именем бывшего мэра
Первый заммэра Москвы Юрия Лужкова Владимир Ресин назвал своего бывшего начальника "глыбой" и поддержал идею увековечить его память.
Первый заммэра Москвы Юрия Лужкова, экс-врио мэра, депутат Госдумы Владимир Ресин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поддержал инициативу назвать одну из улиц столицы именем Юрия Лужкова. Ранее лидеры думских фракций ЕР, КПРФ и СР и еще несколько десятков депутатов попросили об этом нынешнего главу города Сергея Собянина.
«Лужков - глыба! Он коренной москвич: родился, учился, работал всю жизнь в Москве, прошел путь от рядового инженера до мэра российской столицы. И сохранил Москву, её строительный комплекс, ее промышленную базу во время развала Советского Союза», - поделился Ресин.
Он отметил заслуги бывшего мэра не только в хозяйственной сфере, но и в политической, что так же сделало экс-мэра ключевой фигурой в истории столицы.
«Я проработал с ним бок о бок 23 года в качестве его первого заместителя и знаю, что Лужков был не только хорошим хозяйственником, но и сильным политиком. Он первый открыто заговорил, что Крым российский. По его поручению оказывалась помощь Севастополю»,- заметил он.
По его словам, многие решения и действия Лужкова стали первыми ступенями в развитии города - многие реализованные сейчас идеи были заложены именно при его руководстве.
«Благодаря его решениям в Москве сохранилась в те годы социальная политика, была реализована программа сноса ветхого жилья и из 1309 хрущевок москвичи переехали в новые современные квартиры совершенно бесплатно. Эта программа фактически стала предтечей сегодняшней масштабной программы Реновация. Благодаря Лужкову в Москве развивалась театральная жизнь, были реставрированы и возведены театры. А москвичи получили «лужковскую» надбавку к пенсиям. Перечислять всё, что сделал Юрий Михайлович долго. Скажу так: при нем был создан надежный фундамент к сегодняшнему стремительному развитию Москвы», - подчеркнул Ресин.
Ранее российский бизнесмен Виктор Батурин в беседе с «Радиоточкой НСН» высказался в поддержку идеи назвать одну из улиц Москвы в честь бывшего мэра столицы.
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