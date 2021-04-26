«Лужков - глыба!» Ресин поддержал инициативу назвать улицу именем бывшего мэра

Он отметил заслуги бывшего мэра не только в хозяйственной сфере, но и в политической, что так же сделало экс-мэра ключевой фигурой в истории столицы.

«Я проработал с ним бок о бок 23 года в качестве его первого заместителя и знаю, что Лужков был не только хорошим хозяйственником, но и сильным политиком. Он первый открыто заговорил, что Крым российский. По его поручению оказывалась помощь Севастополю»,- заметил он.

По его словам, многие решения и действия Лужкова стали первыми ступенями в развитии города - многие реализованные сейчас идеи были заложены именно при его руководстве.